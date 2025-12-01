Démonstration-vente Danielle Beugnette Brodeuse Place Stanislas Nancy
Démonstration-vente Danielle Beugnette Brodeuse Place Stanislas Nancy vendredi 19 décembre 2025.
Démonstration-vente Danielle Beugnette Brodeuse
Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 09:30:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
2025-12-19
Démonstration-vente de broderie aux fuseauxTout public
Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 contact@destination-nancy.com
English :
Bobbin embroidery demonstration and sale
German :
Vorführung und Verkauf von Klöppelstickerei
Italiano :
Dimostrazione e vendita di ricamo a tombolo
Espanol :
Demostración y venta de bordados de bolillos
