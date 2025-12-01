Démonstration-vente Danielle Beugnette Brodeuse Place Stanislas Nancy

Démonstration-vente Danielle Beugnette Brodeuse

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 09:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Démonstration-vente de broderie aux fuseauxTout public

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 contact@destination-nancy.com

English :

Bobbin embroidery demonstration and sale

German :

Vorführung und Verkauf von Klöppelstickerei

Italiano :

Dimostrazione e vendita di ricamo a tombolo

Espanol :

Demostración y venta de bordados de bolillos

