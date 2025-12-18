Démonstration verre au chalumeau Boutique Oogaya Millau
Démonstration verre au chalumeau Boutique Oogaya Millau samedi 20 décembre 2025.
Démonstration verre au chalumeau
Boutique Oogaya 39 rue Droite Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
samedi 20 décembre
l’aprés-midi Boutique Oogaya 39 rue droite- Millau
Venez découvrir la magie du vert, infusion, et profitez-en pour faire vos cadeaux de fin d’année ! .
Boutique Oogaya 39 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie limongi.jessica@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Démonstration verre au chalumeau Millau a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)