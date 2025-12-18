Démonstration verre au chalumeau Boutique Oogaya Millau

Démonstration verre au chalumeau

Boutique Oogaya 39 rue Droite Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

samedi 20 décembre

l’aprés-midi Boutique Oogaya 39 rue droite- Millau

Venez découvrir la magie du vert, infusion, et profitez-en pour faire vos cadeaux de fin d’année ! .

Boutique Oogaya 39 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie limongi.jessica@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Démonstration verre au chalumeau Millau a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)