Démonstration : village « Culture et Patrimoines » Samedi 20 septembre, 14h00 Place Sepmanville Eure

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le village « Culture et Patrimoines » vous invite à venir découvrir les activités des services. Archives, bibliothèque patrimoniale, théâtre, musique, danse, arts plastiques, médiathèques, patrimoine, l’offre est riche à Evreux !

Place Sepmanville Place Sepmanville, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Mise en valeur 2019, la place Sepmanville est un concentré de l'histoire de la ville d'Evreux où cinq siècles se côtoient entre le XIIe et le XVIe siècle.

