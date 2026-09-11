Démonstration : village de l’archéologie, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux

Informations pratiques

Démonstration : village de l’archéologie Dimanche 20 septembre, 13h00 Gisacum, site gallo-romain Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les archéologues spécialistes de la Mission archéologique départementale de l’Eure sortent du laboratoire pour vous présenter leurs sujets d’étude grâce à des objets issus de fouille, leurs outils et matériels de travail, ainsi que la documentation archéologique associée. Profitez-en pour leur poser toutes vos questions sur :

– l’archéologie du bâti,

– l’instrumentum (étude des petits objets du quotidien)

– l’anthropologie funéraire

– la céramologie

Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/

Les archéologues spécialistes de la Mission archéologique départementale de l’Eure sortent du laboratoire pour vous présenter leurs sujets d’étude grâce à des objets issus de fouille, leurs outils et…

© Département de l’Eure – Cédrick Paupy