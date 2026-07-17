Démonstration : visite de l’atelier Didier Pinson, Atelier Didier Pinson, Fontaine-Bellenger

Informations pratiques

Démonstration : visite de l’atelier Didier Pinson 19 et 20 septembre Atelier Didier Pinson Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’atelier de Didier PINSON, ébéniste, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement. Réalisation d’un meuble d’esprit Louis XV régional

Atelier Didier Pinson 5 rue du Belvédère, 27600 Fontaine-Bellenger Fontaine-Bellenger 27600 Eure Normandie 02 32 61 84 83 https://fabriquemetiersdart.fr/ https://www.instagram.com/atelier.didier.pinson/ Découvrez l’atelier de Didier PINSON, ébéniste, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement. Réalisation d’un meuble d’esprit Louis XV régional Accès libre, sans rendez-vous

Découvrez l’atelier de Didier PINSON, ébéniste, qui vous ouvre ses portes exceptionnellement. Réalisation d’un meuble d’esprit Louis XV régional

©Agglo Seine-Eure