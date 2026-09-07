Démonstration : visite du fournil de l’ancien presbytère, Ancien presbytère, Fay

Informations pratiques

Démonstration : visite du fournil de l’ancien presbytère Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancien presbytère Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Art et Patrimoine de Fay vous invite à visiter le fournil et le porche du XVIIIe siècle de l’ancien presbytère. À cette occasion, le four d’origine sera remis en fonctionnement, offrant une expérience authentique de cuisson à l’ancienne. Vous pourrez déguster et acheter des pains, pizzas, bourdins et teurgoule, tous préparés selon les méthodes d’antan. Les bénéfices de cette vente seront reversés à l’association, qui œuvre pour la préservation du patrimoine local

Ancien presbytère Le bourg, 61390 Fay Fay 61390 Orne Normandie 02 33 28 43 01

L’association Art et Patrimoine de Fay vous invite à visiter le fournil et le porche du XVIIIe siècle de l’ancien presbytère. À cette occasion, le four d’origine sera remis en fonctionnement, offrant…

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