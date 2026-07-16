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Démonstration : visite d’un atelier de céramique, Atelier de céramique, Calleville

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de céramique · Calleville

Démonstration : visite d’un atelier de céramique, Atelier de céramique, Calleville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de céramique
Adresse
10 chemin du parc, 27800 Calleville
Ville
27800 Calleville
Département
Eure

Démonstration : visite d’un atelier de céramique 19 et 20 septembre Atelier de céramique Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte d’un atelier de Céramique (poterie/modelage).
Démonstration de modelage.
Explixation des procédés de fabrication ( couleurs, cuissons, etc)

Atelier de céramique 10 chemin du parc, 27800 Calleville Calleville 27800 Eure Normandie 06 63 16 42 16 https://www.leacroison.fr/ Atelier de céramique présentée par une artisane (label artisan d’art). Boutique ouverte, explication du matériaux et visite de l’atelier.
Découverte d’un atelier de Céramique (poterie/modelage).

©LC Atelier