Démonstration : visite d’un atelier de céramique, Atelier de céramique, Calleville

Informations pratiques

Démonstration : visite d’un atelier de céramique 19 et 20 septembre Atelier de céramique Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte d’un atelier de Céramique (poterie/modelage).

Démonstration de modelage.

Explixation des procédés de fabrication ( couleurs, cuissons, etc)

Atelier de céramique 10 chemin du parc, 27800 Calleville Calleville 27800 Eure Normandie 06 63 16 42 16 https://www.leacroison.fr/ Atelier de céramique présentée par une artisane (label artisan d’art). Boutique ouverte, explication du matériaux et visite de l’atelier.

Découverte d’un atelier de Céramique (poterie/modelage).

©LC Atelier