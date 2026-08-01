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AGENDA · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Démonstration voitures de courses Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

dimanche 16 août 2026 · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
16190 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Département
Charente
Tarif

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Démonstration voitures de courses Frairie de Bors

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Venez découvrir une démonstration de voitures de courses pour clôturer ces trois journées festives! Buvettes et Manège tout le week-end!
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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63  mairie@borsdemontmoreau.fr

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English :

Come and enjoy a racing car display to round off these three days of festivities!

L’événement Démonstration voitures de courses Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente