Démonstration voitures de courses Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
dimanche 16 août 2026 · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Informations pratiques
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Démonstration voitures de courses Frairie de Bors
Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez découvrir une démonstration de voitures de courses pour clôturer ces trois journées festives! Buvettes et Manège tout le week-end!
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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63 mairie@borsdemontmoreau.fr
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English :
Come and enjoy a racing car display to round off these three days of festivities!
L’événement Démonstration voitures de courses Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente