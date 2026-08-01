Informations pratiques

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Démonstration voitures de courses Frairie de Bors

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez découvrir une démonstration de voitures de courses pour clôturer ces trois journées festives! Buvettes et Manège tout le week-end!

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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63 mairie@borsdemontmoreau.fr

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English :

Come and enjoy a racing car display to round off these three days of festivities!

L’événement Démonstration voitures de courses Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente