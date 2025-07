Démonstration VTT Welchy Bike Orbey

Démonstration VTT Welchy Bike Orbey dimanche 17 août 2025.

Démonstration VTT Welchy Bike

Champ de bosses Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-17 11:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-17

Journée démonstration de VTT avec figures, restauration et musique, sous réserve de beau temps.

L’association WELCHY BIKE vous propose une journée démonstration en VTT sur son terrain crée et entretenu par les passionnés.

AU PROGRAMME

Démonstration tout au long de la journée avec en fin de journée une démo des Best Tricks (meilleures figures) et de nombreux lot à gagner !

Restauration sur place le midi avec au menu des tartes flambées (nature, gratinée, munster)

Buvette et musique de Welchy’s Dub Sound System accompagneront cette belle journée.

L'animation aura lieu sous réserve de beau temps. En cas de pluie, l'événement sera annulé ou reporté.

Champ de bosses Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 72 04 16 yohan.maire11@gmail.com

English :

Mountain bike demonstration day with figures, food and music, weather permitting.

German :

Mountainbike-Demonstrationstag mit Figuren, Essen und Musik, vorbehaltlich guten Wetters.

Italiano :

Giornata dimostrativa di mountain bike con figure, cibo e musica, tempo permettendo.

Espanol :

Jornada de demostración de bicicleta de montaña con figuras, comida y música, si el tiempo lo permite.

