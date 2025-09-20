Démonstrations artisanales de la fin du XIXe, début XXe siècles Musée du Hurepoix Palaiseau

Démonstrations artisanales de la fin du XIXe, début XXe siècles Musée du Hurepoix Palaiseau samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant ces deux jours, un certain nombre de démonstrations artisanales sera proposé. Calèches et Crinolines animeront le site par un défilé de mode fin XIXe début XXe ainsi que des danses de cette époque.

Musée du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0169314570 http://www.musee-palaiseau.net RER B station Palaiseau

