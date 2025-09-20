Démonstrations au musée de Blain Musée de Blain Blain

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Ouverture exceptionnelle du musée en continu

Tout au long du weekend, le public pourra (re)découvrir les vestiges de la période gallo romaine, la reconstitution de la « place du village 1900 », les collections de crèches du monde entier et de fêves des rois de france,ou encore les rabots et outils de menuiserie anciens. Des démonstrations autour du travail du bois seront assurées par Monsieur Genoist, ancien menuisier- charpentier. Entrée et animations gratuites

Musée de Blain Place Jean Guihard Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ville de Blain