Démonstrations autour du travail artisanal de la laine

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

2026-02-13

Démonstrations le travail artisanal de la laine.

Avec Marjorie Dulom De laine et de bois , découvrez le parcours de la laine et ses étapes de transformation tri, cardage, filage au rouet, tissage et feutrage.

– Tarif participation libre.

– Ouvert à tous.

– Places limitées, réservation conseillée. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

English :

Demonstrations: wool craftsmanship.

With Marjorie Dulom’s De laine et de bois (wool and wood), discover how wool is processed: sorting, carding, spinning, weaving and felting.

