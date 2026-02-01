Démonstrations autour du travail artisanal de la laine Col du Soulor Arrens-Marsous
Démonstrations autour du travail artisanal de la laine Col du Soulor Arrens-Marsous vendredi 13 février 2026.
Démonstrations autour du travail artisanal de la laine
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 15:00:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Démonstrations le travail artisanal de la laine.
Avec Marjorie Dulom De laine et de bois , découvrez le parcours de la laine et ses étapes de transformation tri, cardage, filage au rouet, tissage et feutrage.
– Tarif participation libre.
– Ouvert à tous.
– Places limitées, réservation conseillée. .
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Demonstrations: wool craftsmanship.
With Marjorie Dulom’s De laine et de bois (wool and wood), discover how wool is processed: sorting, carding, spinning, weaving and felting.
L’événement Démonstrations autour du travail artisanal de la laine Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-01-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65