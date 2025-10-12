Démonstrations culinaires à La Cité de l’Huître Cité de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage

Démonstrations culinaires à La Cité de l’Huître

Cité de l’Huître BP60038 Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La Cité de l’huître vous propose dans le cadre du mois des Ecaillers, des démonstrations de recettes d’huîtres cuisinées par le chef Fabrice GASS, avec dégustation.

Cité de l’Huître BP60038 Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 78 98 contact@cite-huitre.com

English : Culinary demonstrations at La Cité de l’Huître

As part of Ecaillers Month, the Cité de l’huître offers demonstrations and tastings of oyster recipes prepared by chef Fabrice GASS.

German : Kochvorführungen in La Cité de l’Huître (Austernstadt)

Die Cité de l’huître bietet Ihnen im Rahmen des Monats der Austernhändler Vorführungen von Austernrezepten, die vom Küchenchef Fabrice GASS gekocht werden, mit anschließender Verkostung.

Italiano :

Nell’ambito del Mese delle ostriche, la Cité de l’huître offre dimostrazioni di ricette a base di ostriche preparate dallo chef Fabrice GASS, con degustazioni.

Espanol : Demostraciones culinarias en La Cité de l’Huître

En el marco del Mes de las Ostras, la Cité de l’huître ofrece demostraciones de recetas de ostras preparadas por el chef Fabrice GASS, con degustaciones.

