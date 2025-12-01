Démonstrations culinaires Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons
Démonstrations culinaires Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons samedi 20 décembre 2025.
Démonstrations culinaires
Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons Drôme
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
En cuisine avec les olives noires et l’huile d’olive de Nyons !
Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 infos@nyons-aop.com
English :
In the kitchen with black olives and Nyons olive oil!
