Démonstrations culinaires Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons

Démonstrations culinaires

Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

En cuisine avec les olives noires et l’huile d’olive de Nyons !

.

Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 infos@nyons-aop.com

English :

In the kitchen with black olives and Nyons olive oil!

L’événement Démonstrations culinaires Nyons a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale