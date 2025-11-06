Démonstrations culinaires par des chefs locaux Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen

Démonstrations culinaires par des chefs locaux Salle de la Duchesse Anne Le Pouliguen jeudi 6 novembre 2025.

Démonstrations culinaires par des chefs locaux

Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-11-06 15:30:00

fin : 2025-11-27 16:30:00

2025-11-06 2025-11-18 2025-11-27

Chaque semaine, présentation d’une recette salée ou sucrée par un ou une chef(fe) de la région.

Inscription préalable auprès de Mireille au 06 45 99 76 03 ou Catherine au 06 73 92 21 95.

Plus d’informations sur atelierdugout44.fr .

+33 6 45 99 76 03 atelierdugout44@gmail.com

