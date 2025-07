Démonstrations d’art lapidaire BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Démonstrations d’art lapidaire BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 25 juillet 2025.

Démonstrations d’art lapidaire

BAGNERES-DE-BIGORRE Au musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-25 14:30:00

fin : 2025-07-25 18:00:00

2025-07-25

Le vendredi 25 juillet et samedi 26 juillet de 14h30 à 18h, démonstrations d’art lapidaire sur du marbre création, de dés à jouer à six faces, en partant d’ébauches en marbre de Sarrancolin, avec Thomas Rodriguez.

BAGNERES-DE-BIGORRE Au musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

Friday, July 25 and Saturday, July 26, 2:30 pm to 6 pm, demonstrations of lapidary art on marble creation, six-sided playing dice, based on Sarrancolin marble blanks, with Thomas Rodriguez.

Freitag, den 25. Juli und Samstag, den 26. Juli von 14:30 bis 18:00 Uhr: Vorführungen von Lapidarkunst auf Marmorkreationen, sechsseitige Spielwürfel, ausgehend von Rohlingen aus Sarrancolin-Marmor, mit Thomas Rodriguez.

Venerdì 25 luglio e sabato 26 luglio, dalle 14.30 alle 18.00, dimostrazioni di arte lapidaria sulla creazione di marmi e dadi da gioco a sei facce, basati su grezzi di marmo di Sarrancolin, con Thomas Rodriguez.

El viernes 25 de julio y el sábado 26 de julio, de 14.30 a 18.00 horas, demostraciones de arte lapidario sobre la creación de mármoles y dados de juego de seis caras, a partir de piezas en bruto de mármol de Sarrancolin, con Thomas Rodríguez.

L’événement Démonstrations d’art lapidaire Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65