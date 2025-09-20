Démonstrations de calligraphie latine Espace public du Centre commercial porte des Alpes, magasin Cultura Saint-Priest

Démonstrations de calligraphie latine Espace public du Centre commercial porte des Alpes, magasin Cultura Saint-Priest samedi 20 septembre 2025.

Démonstrations de calligraphie latine Samedi 20 septembre, 15h00 Espace public du Centre commercial porte des Alpes, magasin Cultura Métropole de Lyon

Venez seul ou en famille, accompagné.e ou non.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Démonstrations de calligraphie latine

La calligraphe de l’Association pour l’accès au patrimoine écrit vous propose de voir comment elle calligraphie des lettres majuscules du 12e siècle avec des outils modernes.

Espace public du Centre commercial porte des Alpes, magasin Cultura 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Village Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0677168866 https://assoapapebron.wordpress.com/2025/09/15/les-journees-du-patrimoine/ Mobilier dans l’espace public avec table d’activités en plein air couvert. Tram T2 – Station Porte des Alpes

Bus Ligne – 52, 93, C17 Porte des Alpes

Démonstrations de calligraphie latine

© Apapé