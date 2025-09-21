Démonstrations de cordages Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains

Démonstrations de cordages Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Démonstrations de cordages Dimanche 21 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Confection de cordages à partir de filets usagés comme les pêcheurs autrefois.

Écomusée de la pêche et du lac Port de Rives, 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 70 69 49 http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites de pêcheurs, l’écomusée de la pêche et du lac vous plonge dans l’univers des pêcheurs du Léman, d’hier et d’aujourd’hui. Grâce à sa situation au cœur du port de pêche et à une présentation vivante des espèces lacustres, l’écomusée vous fait découvrir un milieu naturel unique et les habitants qui le peuplent.

Confection de cordages à partir de filets usagés comme les pêcheurs autrefois.

G. Bondaz