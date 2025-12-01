Démonstrations de danse Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Démonstrations de danse

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-02-13 20:30:00

2026-02-13

Ces démonstrations sont des moments privilégiés où le public est invité à découvrir la richesse de l’apprentissage de la danse classique. Sous la conduite de leurs professeurs, les élèves présentent les compétences acquises, témoignant de leur progression et maîtrise des codes propres à cet art. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

