Démonstrations de danse Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel vendredi 13 février 2026.
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Ces démonstrations sont des moments privilégiés où le public est invité à découvrir la richesse de l'apprentissage de la danse classique. Sous la conduite de leurs professeurs, les élèves présentent les compétences acquises, témoignant de leur progression et maîtrise des codes propres à cet art.
+33 2 32 64 34 64
L’événement Démonstrations de danse Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération