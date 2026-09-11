Démonstrations de gestes fromagers, La Cité du Lait, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · La Cité du Lait · Laval
Informations pratiques
Démonstrations de gestes fromagers Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout au long de votre visite, des professionnels de fromageries de Lactalis vous feront découvrir les gestes qui donnent naissance à de nombreux fromages, protégés par une AOP (Appellation d’origine protégée) ou une IGP (Indication géographique protégée). Une occasion privilégiée d’observer des savoir-faire d’exception et d’échanger avec ceux qui les perpétuent au quotidien.
Animation tout public en continu de 10h à 18h
La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90
Tout au long de votre visite, des professionnels de fromageries de Lactalis vous feront découvrir les gestes qui donnent naissance à de nombreux fromages, protégés par une AOP (Appellation d’origine…
©C.HUDRY
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