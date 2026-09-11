Démonstrations de gestes fromagers, La Cité du Lait, Laval

Informations pratiques

Démonstrations de gestes fromagers Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de votre visite, des professionnels de fromageries de Lactalis vous feront découvrir les gestes qui donnent naissance à de nombreux fromages, protégés par une AOP (Appellation d’origine protégée) ou une IGP (Indication géographique protégée). Une occasion privilégiée d’observer des savoir-faire d’exception et d’échanger avec ceux qui les perpétuent au quotidien.

Animation tout public en continu de 10h à 18h

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

Tout au long de votre visite, des professionnels de fromageries de Lactalis vous feront découvrir les gestes qui donnent naissance à de nombreux fromages, protégés par une AOP (Appellation d’origine…

©C.HUDRY