Démonstrations de lutherie et guitare, L’atelier de lutherie partagé, Jugy

Informations pratiques

Démonstrations de lutherie et guitare 19 et 20 septembre L’atelier de lutherie partagé Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’atelier de lutherie partagé de Jugy vous ouvre ses portes pour diverses démonstrations de lutherie concernant la fabrication et la restauration d’une guitare. Vous assisterez au cintrage des éclisses d’une guitare acoustique, au frettage d’un manche, aux collages, etc.

L’atelier de lutherie partagé 27 rue des cours Guenache, 71240 Jugy Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’atelier de lutherie partagé de Jugy vous ouvre ses portes pour diverses démonstrations de lutherie concernant la fabrication et la restauration…

© Atelier lutherie partagé