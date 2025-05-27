Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac
Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-05-27
fin : 2025-05-27
2025-05-27 2025-06-26 2025-06-27 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-25 2025-08-26 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-20
Découverte commentée du fonctionnement d’un moulin à marée avec la mise en route du mécanisme.
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com
English :
Guided tour of how a tide mill works, with a demonstration of how to start up the mechanism.
German :
Kommentierte Entdeckung der Funktionsweise einer Gezeitenmühle mit Ingangsetzung des Mechanismus.
Italiano :
Visita guidata al funzionamento di un mulino a marea, con dimostrazione del funzionamento del meccanismo.
Espanol :
Visita guiada al funcionamiento de un molino de mareas, con demostración del funcionamiento del mecanismo.
L’événement Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes