Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-05-27

fin : 2025-05-27

2025-05-27 2025-06-26 2025-06-27 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-25 2025-08-26 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-20

Découverte commentée du fonctionnement d’un moulin à marée avec la mise en route du mécanisme.

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

English :

Guided tour of how a tide mill works, with a demonstration of how to start up the mechanism.

German :

Kommentierte Entdeckung der Funktionsweise einer Gezeitenmühle mit Ingangsetzung des Mechanismus.

Italiano :

Visita guidata al funzionamento di un mulino a marea, con dimostrazione del funzionamento del meccanismo.

Espanol :

Visita guiada al funcionamiento de un molino de mareas, con demostración del funcionamiento del mecanismo.

L’événement Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes