Démonstrations de montage de vitrail Atelier Verre et Lumière La Clayette

Démonstrations de montage de vitrail Atelier Verre et Lumière La Clayette samedi 20 septembre 2025.

Démonstrations de montage de vitrail 20 et 21 septembre Atelier Verre et Lumière Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Patrick Ducré, maître du verre et explorateur de lumière vous propose des démonstrations de montage de vitrail à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, pour entrer dans les coulisses d’un savoir-faire rare et fascinant.

En 2007, Patrick Ducré approfondit son savoir-faire dans l’art exigeant du vitrail, notamment à Chartres, haut lieu de cette tradition séculaire. Il participe à d’importants travaux de restauration, notamment au sein de la cathédrale du Mans. Mais si le passé inspire Patrick Ducré, c’est résolument vers l’avenir qu’il tourne son regard.

Artiste passionné, Patrick Ducré ne se contente pas de perpétuer un art ancestral, il casse les codes et redéfinit le vitrail à sa manière. Sa production s’inscrit davantage dans une démarche d’art contemporain. Ici, le verre devient support d’innovation, de contrastes et de dialogues entre tradition et modernité.

Installé à La Clayette, il ouvre un atelier baptisé Verre et Lumière, véritable laboratoire créatif où les techniques classiques du vitrail rencontrent la photographie ou l’abstraction.

Atelier Verre et Lumière 19 rue du Commerce, 71800 La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 85 79 61 46 https://ducrepat.com

Journées européennes du patrimoine 2025

© Patrick Ducré