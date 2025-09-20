Démonstrations de savoir-faire de la Préhistoire à l’Antiquité ! Parc du château de Montrozier Montrozier

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⚔️ De la pierre au glaive – Vivez l’Histoire en famille !

Le parc du château de Montrozier devient un véritable camp historique le temps d’un week-end !

Activités, ateliers, démonstrations et spectacles vous plongent de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine, grâce à la présence de troupes de reconstitution historique passionnées.

️ Époque gallo-romaine – Les Eleutètes & la Leg VII Claudia

Plongez dans le quotidien des Gaulois et des Romains :

Reconstitutions de campements

Expositions d’objets et d’armes

Démonstrations d’artisanat et de combats

Des ateliers pour toute la famille :

• Parcours du Petit Gaulois

• Fabrication de fibule (broche antique)

• Frappe de monnaie

• Quiz gaulois (avec cadeau à la clé)

• Démonstrations de combats

• Saut en longueur antique, lancer de javeline, etc.

Spectacles et démonstrations à ne pas manquer :

À 15h, 16h et 17h – Affrontements, reconstitutions, quiz en direct… Ambiance garantie !

Préhistoire – Gestes racines

Au sein d’un campement préhistorique, une famille vous fait revivre les gestes du quotidien :

Présentation d’armes et outils

Techniques de chasse et pêche

Découverte de leur pirogue !

Atelier – Création de toupie en argile

Avec les médiateurs du musée, façonnez et décorez votre propre toupie comme les enfants d’autrefois !

Expo & dédicaces BD – Quand l’Histoire devient bande dessinée

Joël Polomski : auteur de La dernière femme (2025), autour de la grotte Cosquer

Jean-Christophe Vergne : illustrateur du musée et auteur de 1944, L’amnésique de Rodez, L’aventure Pigüé (présent dimanche après-midi)

Parc du château de Montrozier Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie Le château actuel, initialement construit au XIIIe siècle, est attribuable principalement à la seconde moitié du XVe siècle. C’est une construction défensive volontairement archaïsante avec des mâchicoulis, peu utilisables, dont l’appareil régulier et les fonds en arcades sont très soignés. Le château de Montrozier est un des rares édifices de cette époque encore habité. RN 88 entre Rodez et Sévérac-le-Château.

