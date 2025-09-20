Démonstrations de savoir-faire Maison de la Lanterne Combourg

Démonstrations de savoir-faire Maison de la Lanterne Combourg samedi 20 septembre 2025.

Démonstrations de savoir-faire 20 et 21 septembre Maison de la Lanterne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Durant deux jours, une vitrailliste, un tourneur sur terre et sur bois, un souffleur de verre, une céramiste, une tisseuse Saori, un sculpteur sur métal et un couvreur vous présentent leur savoir-faire. Une occasion unique d’échanger avec les artisans qui se font un plaisir de vous faire découvrir leurs créations.

En parallèle, une exposition sur le thème « Eclats de nature, quand le jardin inspire la mode et les bijoux » vous est proposée.

Maison de la Lanterne 23 Pl. Albert Parent, 35270, Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.combourg.bzh/le-patrimoine-communal/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090537;https://www.facebook.com/maisondelalanternecombourg/ Cet ancien hôtel particulier, fut bâti en 1597 sur une maison fortifiée où séjourna Duguesclin.

Cette construction est un élégant compromis entre sa fonction première, celle de résidence, (hôtel particulier) et la fonction imposée par le seigneur, la défensive. D’ailleurs le seigneur du château n’avait donné l’autorisation de construction à Perrine Jonchée, qu’à la condition de permettre à ses soldats de surveiller la ville depuis la tour ou l’échauguette située à l’arrière du bâtiment.

La maison de la Lanterne servait de guet et d’éclairage public. Cette robuste bâtisse en granit, style renaissance, est flanquée d’une grosse tour percée de meurtrières.

Sur le linteau de la façade sont gravés les noms de propriétaires successifs. La Maison de la Lanterne accueille chaque année des expositions d’artistes et d’artisans, de mai à septembre.

Durant deux jours, une vitrailliste, un tourneur sur terre et sur bois, un souffleur de verre, une céramiste, une tisseuse Saori, un sculpteur sur métal et un couvreur vous présentent leur Une unique…

@communecombourg