Démonstrations de savoir-faire par l’entreprise Dufraigne Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Démonstrations de savoir-faire par l’entreprise Dufraigne Samedi 20 septembre, 09h30 Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assisez à une démonstration de l’entreprise Dufraigne qui est intervenue dans le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Vincent pour le nettoyage de la pierre, la reprise de joints, de maçonneries, des sols et la réalisation d’un enduit. Elle présentera son travail au sein de la cathédrale mais aussi son savoir-faire.

Venez découvrir l’art de la taille de la pierre.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

© Ville de Chalon-sur-Saône / Klaus Walbrou