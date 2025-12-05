Démonstrations de soufflage de boules de Noël

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-12-05

2025-12-07

2025-12-05

Soufflage de boules de Noël démonstration en direct

Cette année, venez vivre une expérience magique et unique Isabelle, de la boutique Esprit Verre, vous propose des démonstrations de soufflage de verre pour créer de véritables boules de Noël artisanales, qui pourront être personnalisées sur place !

Du 5 au 7 décembre sur le marché de Noël de Pont-à-MoussonTout public

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 20 63 70

English :

Christmas bauble blowing: live demonstration

This year, come and enjoy a unique and magical experience: Isabelle, from Esprit Verre, offers glass-blowing demonstrations to create real handmade Christmas baubles, which can be personalized on the spot!

From December 5 to 7 at the Pont-à-Mousson Christmas market

German :

Weihnachtskugeln blasen: Live-Demonstration

Erleben Sie dieses Jahr eine magische und einzigartige Erfahrung: Isabelle von der Boutique Esprit Verre zeigt Ihnen, wie man Glas bläst, um echte handgefertigte Weihnachtskugeln herzustellen, die vor Ort individuell gestaltet werden können!

Vom 5. bis 7. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Pont-à-Mousson

Italiano :

Soffiaggio di gingilli natalizi: dimostrazione dal vivo

Quest’anno, venite a vivere un’esperienza unica e magica: Isabelle, della boutique Esprit Verre, darà dimostrazioni di soffiatura del vetro per creare veri e propri baubles natalizi fatti a mano, personalizzabili sul posto!

Dal 5 al 7 dicembre al mercatino di Natale di Pont-à-Mousson

Espanol :

Soplado de bolas de Navidad: demostración en directo

Este año, venga a vivir una experiencia mágica y única: Isabelle, de la boutique Esprit Verre, hará una demostración de soplado de vidrio para crear auténticas bolas de Navidad artesanales, ¡que podrá personalizar in situ!

Del 5 al 7 de diciembre en el mercado de Navidad de Pont-à-Mousson

