Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève
Démonstrations de Verre Soufflé
Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : Samedi 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
L’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.
L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !Tout public
Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67 lgsouffledevie@gmail.com
English :
The glassblowing workshop invites you to witness the live production of cane-blown and sculpted glass objects.
The workshop space offers visitors a wonderful experience of discovery, to witness the magic of glassblowing!
German :
In der Werkstatt für mundgeblasenes Glas können Sie bei der Live-Herstellung von röhrengeblasenen und skulpturierten Glasobjekten zuschauen.
Der Werkstattbereich bietet den Besuchern eine schöne Entdeckungserfahrung, um der Magie des mundgeblasenen Glases beizuwohnen!
Italiano :
Nel laboratorio di soffiatura del vetro si può assistere alla soffiatura e alla scultura di oggetti in vetro.
L’area del laboratorio offre ai visitatori una grande opportunità di scoprire la magia della soffiatura del vetro!
Espanol :
En el taller de soplado de vidrio podrá ver cómo se soplan y esculpen a mano objetos de vidrio.
El taller ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir la magia del soplado de vidrio
L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2025-08-27 par OT PONT A MOUSSON