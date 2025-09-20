Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève

Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève samedi 20 septembre 2025.

Démonstrations de Verre Soufflé

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.

L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !Tout public

0 .

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67 lgsouffledevie@gmail.com

English :

The glassblowing workshop invites you to witness the live production of cane-blown and sculpted glass objects.

The workshop space offers visitors a wonderful experience of discovery, to witness the magic of glassblowing!

German :

In der Werkstatt für mundgeblasenes Glas können Sie bei der Live-Herstellung von röhrengeblasenen und skulpturierten Glasobjekten zuschauen.

Der Werkstattbereich bietet den Besuchern eine schöne Entdeckungserfahrung, um der Magie des mundgeblasenen Glases beizuwohnen!

Italiano :

Nel laboratorio di soffiatura del vetro si può assistere alla soffiatura e alla scultura di oggetti in vetro.

L’area del laboratorio offre ai visitatori una grande opportunità di scoprire la magia della soffiatura del vetro!

Espanol :

En el taller de soplado de vidrio podrá ver cómo se soplan y esculpen a mano objetos de vidrio.

El taller ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir la magia del soplado de vidrio

L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2025-08-27 par OT PONT A MOUSSON