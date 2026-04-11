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Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève

Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève samedi 11 avril 2026.

Lieu : Atelier du Souffle de Vie

Adresse : 29 rue du Commandant Montlebert

Ville : 54700 Sainte-Geneviève

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Sainte-Geneviève

Démonstrations de Verre Soufflé

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

L’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.

L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !Tout public
  .

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67  lgsouffledevie@gmail.com

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English :

The glassblowing workshop invites you to witness the live production of cane-blown and sculpted glass objects.

The workshop space offers visitors a wonderful experience of discovery, to witness the magic of glassblowing!

L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-04-08 par OT PONT A MOUSSON

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