Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève
Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève samedi 11 avril 2026.
Sainte-Geneviève
Démonstrations de Verre Soufflé
Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.
L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !Tout public
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Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67 lgsouffledevie@gmail.com
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English :
The glassblowing workshop invites you to witness the live production of cane-blown and sculpted glass objects.
The workshop space offers visitors a wonderful experience of discovery, to witness the magic of glassblowing!
L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-04-08 par OT PONT A MOUSSON