Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève

Informations pratiques

Sainte-Geneviève

Démonstrations de Verre Soufflé

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.

L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !

Entrée libreTout public

0 .

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67 lgsouffledevie@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the glassblowing workshop invites you to watch the live creation of glass objects made using the rod-blowing technique and hand-carved.

The workshop space offers visitors a wonderful opportunity to discover and witness the magic of glassblowing!

Free admission

L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON