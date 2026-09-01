Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève
samedi 19 septembre 2026 · Atelier du Souffle de Vie · Sainte-Geneviève
Informations pratiques
Sainte-Geneviève
Démonstrations de Verre Soufflé
Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.
L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !
Entrée libreTout public
0 .
Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67 lgsouffledevie@gmail.com
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English :
As part of European Heritage Days, the glassblowing workshop invites you to watch the live creation of glass objects made using the rod-blowing technique and hand-carved.
The workshop space offers visitors a wonderful opportunity to discover and witness the magic of glassblowing!
Free admission
L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON