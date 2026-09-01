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AGENDA · Sainte-Geneviève

Démonstrations de Verre Soufflé Atelier du Souffle de Vie Sainte-Geneviève

samedi 19 septembre 2026 · Atelier du Souffle de Vie · Sainte-Geneviève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Atelier du Souffle de Vie
Adresse
29 rue du Commandant Montlebert
Ville
54700 Sainte-Geneviève
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sainte-Geneviève

Démonstrations de Verre Soufflé

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’atelier de verre soufflé vous propose d’assister à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé à la canne et sculptés.

L’espace d’atelier offre aux visiteurs une belle expérience de découverte, pour assister à la magie du verre soufflé !

Entrée libreTout public
0  .

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 17 84 67  lgsouffledevie@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the glassblowing workshop invites you to watch the live creation of glass objects made using the rod-blowing technique and hand-carved.

The workshop space offers visitors a wonderful opportunity to discover and witness the magic of glassblowing!

Free admission

L’événement Démonstrations de Verre Soufflé Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

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