Démonstrations dentellières Alençon

Percez les secrets de la dentelle au Point d’Alençon.

Réalisé uniquement à la main, avec une aiguille et du fil de coton ou de lin, le Point d’Alençon exige une technique exceptionnelle. C’est pourquoi le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2010.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon, rattaché à l’Administration générale du Mobilier national, vous font découvrir toutes les étapes de réalisation de la dentelle au Point d’Alençon lors de démonstrations organisées au musée.

Du mardi 7 au vendredi 10 avril de 14h30 à 16h30, en continu. Tout public.

Sans surcoût au billet d’entrée.

Sans réservation. .

