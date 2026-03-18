Démonstrations des ateliers Lalique Journées européennes des métiers d’art Wingen-sur-Moder

Démonstrations des ateliers Lalique Journées européennes des métiers d’art

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion des Journées des métiers d’art, rencontrez des personnes travaillant à la manufacture. Un beau moment d’échanges. Essayez-vous également à certains gestes !

Depuis plus d’un siècle, une manufacture Lalique est installée à Wingen-sur-Moder. Plus de 250 hommes et femmes y perpétuent aujourd’hui encore des savoir-faire verriers d’exception, dans le secret des ateliers.

A l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, des personnes travaillant à la cristallerie viennent au musée Lalique pour dévoiler ce qu’ils font au quotidien pour donner naissance à des œuvres vendues ensuite dans le monde entier.

Il est passionnant de pouvoir les écouter expliquer leur travail, leur parcours… Différents ateliers seront présents pour montrer la diversité des métiers au sein de la manufacture. Chacun à leur manière, ils font preuve de précision dans le geste et de compétences très spécifiques. Les visiteurs pourront aussi s’essayer à quelques petites manipulations comme souffler dans la canne d’un verrier par exemple. Qui sait, peut-être certains y trouveront une nouvelle vocation ?

Les ateliers présents seront: la moulerie, le verre chaud, la cire perdue, le montage, le verre froid (taille, polissage et bouchage), l’atelier décor avec le bitumage, le choix et la signature

Ce rendez-vous est exceptionnel puisque la manufacture, située dans le même village, ne se visite pas !

Le musée Lalique possède sa propre boutique proposant des objets allant du stylo 4 couleurs au vase en cristal en passant par les livres, les bijoux, les parfums… Il sera possible de faire personnaliser un objet en cristal acheté sur place pendant les heures des démonstrations pour un souvenir encore plus mémorable ! 0 .

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

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English :

On the occasion of the Journées des métiers d’art, meet people working in the factory. A great moment of exchange. Try your hand at some of the gestures!

L’événement Démonstrations des ateliers Lalique Journées européennes des métiers d’art Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre