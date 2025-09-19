Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture par les élèves de BAC Pro IPB du lycée Jean Hinglo Médiathèque Benoite Boulard Le Port

Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture par les élèves de BAC Pro IPB du lycée Jean Hinglo Médiathèque Benoite Boulard Le Port vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T06:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T06:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Programme des ateliers :

Animation par les élèves de terminale Bac pro Interventions sur le Patrimoine Bâti option couverture du lycée Jean Hinglo

Maquette couverture ardoise :

Présentation des outils d’ardoisier

Taille et pose de l’ardoise, réalisation différentes coupes, les traçages sur support et les types de fixations.

Maquette couverture bardeaux de tamarin :

Pose et traçage sur support

technique de pose et fixation.

Maquette couverture zinc à tasseaux :

Préparation du support

Pose des feuilles à larmier, feuilles intermédiaire avec ventilation triangulaire, feuille de tête et couvre-joint.

Démonstration travail du zinc :

Présentation des outils du zingueur

Traçage, coupe

Différentes techniques de pliage du zinc

Médiathèque Benoite Boulard, 97420 Le Port

Lycée Jean Hinglo – Maquette couverture bardeaux de tamarin