Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture par les élèves de BAC Pro IPB du lycée Jean Hinglo Médiathèque Benoite Boulard Le Port
Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture par les élèves de BAC Pro IPB du lycée Jean Hinglo Médiathèque Benoite Boulard Le Port vendredi 19 septembre 2025.
Démonstrations des techniques locales et traditionnelles de réalisation de couverture par les élèves de BAC Pro IPB du lycée Jean Hinglo Vendredi 19 septembre, 08h30 Médiathèque Benoite Boulard
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T06:30:00 – 2025-09-19T12:30:00
Fin : 2025-09-19T06:30:00 – 2025-09-19T12:30:00
Programme des ateliers :
Animation par les élèves de terminale Bac pro Interventions sur le Patrimoine Bâti option couverture du lycée Jean Hinglo
Maquette couverture ardoise :
- Présentation des outils d’ardoisier
- Taille et pose de l’ardoise, réalisation différentes coupes, les traçages sur support et les types de fixations.
Maquette couverture bardeaux de tamarin :
- Pose et traçage sur support
- technique de pose et fixation.
Maquette couverture zinc à tasseaux :
- Préparation du support
- Pose des feuilles à larmier, feuilles intermédiaire avec ventilation triangulaire, feuille de tête et couvre-joint.
Démonstration travail du zinc :
- Présentation des outils du zingueur
- Traçage, coupe
- Différentes techniques de pliage du zinc
Médiathèque Benoite Boulard Médiathèque Benoite Boulard, 97420 Le Port 97420 La Réunion
Programme des ateliers :
Lycée Jean Hinglo – Maquette couverture bardeaux de tamarin