Démonstrations d’escrime médiévale Musée du Chablais Thonon-les-Bains

Démonstrations d’escrime médiévale 20 et 21 septembre Musée du Chablais Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:+

L’association d’AMHE (Arts Martiaux Historiques Européens) Chabl’lames vous propose de découvrir le maniement de l’épée longue et autres armes médiévales, d’après les sources d’époque. Au programme : démonstrations, explications… et initiations !

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France

Chab’lames