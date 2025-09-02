Démonstrations d’innovations technologiques et matériaux bio-sourcés au service de la conservation et de la restauration du patrimoine Archives départementales de la Gironde Bordeaux

Démonstrations d’innovations technologiques et matériaux bio-sourcés au service de la conservation et de la restauration du patrimoine Samedi 20 septembre, 14h00 Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

En complément de la table-ronde dédiée au patrimoine mobilier protégé Monument historique de Gironde, participez aux démonstrations par Aurélie Boyer (ébéniste) et Michel Appriou (spécialiste conception/fabrication numérique et 3D) montrant notamment comment la modélisation et l’impression 3D permettent de diagnostiquer, documenter et restaurer.

Dans le hall des Archives, entrée libre.

Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr [{« link »: « https://archives.gironde.fr/n/jep/n:898 »}]

© AD Gironde et Aurélie Boyer