Démonstrations et initiations à la lance fournie par l’association Créatif Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois

Démonstrations et initiations à la lance fournie par l’association Créatif Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois samedi 20 septembre 2025.

Démonstrations et initiations à la lance fournie par l’association Créatif 20 et 21 septembre Musée de l’archerie et du Valois Oise

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Créatif (Conservatoire de reconstitution, d’escrime ancienne et ses techniques en Île-de-France) propose de faire découvrir au public les compagnies d’ordonnance et de la lance fournie (rôle, équipement, etc) avec des démonstrations de différentes techniques et armes au XVe siècle dans le contexte de la lance fournie: initiation du public notamment à la formation d’ordonnance, aux mouvements de troupe et initiations à l’archerie.

Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, France Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 0344592197 https://www.musee-archerie-valois.fr Château composé d’un palais urbain, d’un bâtiment de jonction et de deux chapelles superposées, la chapelle Saint-Aubin et la chapelle Sainte-Marie.

L’association Créatif (Conservatoire de reconstitution, d’escrime ancienne et ses techniques en Île-de-France) propose de faire découvrir au public les compagnies d’ordonnance et de la lance fournie…

© OSM 1453