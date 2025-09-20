Démonstrations et initiations au béhourd Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le temps du week-end, remontez le temps et plongez dans le tumulte du Moyen Âge ! Les fiers combattants de Metz Béhourd Graoully et Alsace Combat Médiéval débarquent à Luxeuil et sont prêts au combat.

Au programme :

– des initiations au béhourd. Découvrez les armes, armures et techniques utilisées par les pratiquants de ce sport de combat qui fait revivre l’art des tournois du Moyen Âge. Munis d’un équipement adapté, petits et grands apprendront les rudiments du béhourd en compagnie d’un maître d’armes ;

– samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h, les équipes de Metz Béhourd Graoully et d’Alsace Combat Médiéval, s’affronteront dans un combat épique au cours duquel chacun devra faire preuve de force, de ruse et d’adresse aux armes. Qui remportera le tournoi de Luxeuil ?

– l’atelier des petits chevaliers, avec l’équipe de l’Office de tourisme qui vous accueillera sur son stand et vous proposera d’entrer dans le monde des chevaliers. Les enfants fabriqueront leur propre casque et pourront repartir avec ;

– la fresque collaborative. Tout au long du week-end, participez à la décoration d’une grande fresque inspirée des vitraux et des manuscrits de l’abbaye et de l’histoire de Luxeuil.

Place de l’Abbaye Place de l’Abbaye, Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Anciens cloître et jardin de l’abbaye de Luxeuil. Au cœur de l’abbaye, le cloître du XVe siècle demeure l’un des plus beaux témoins de l’histoire médiévale de Luxeuil. Parking et jardin d’agrément.

© Uranie Tosic