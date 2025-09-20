Démonstrations et initiations aux danses de bal du second empire Place de la comédie Bordeaux

Démonstrations et initiations aux danses de bal du second empire Place de la comédie Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découverte des danses de bal historique

Venez découvrir les danses de bal telles qu’elles étaient pratiquées entre 1850 et 1870 (polka, valse, mazurka, quadrilles) et initiez-vous à quelques pas aux côtés de notre groupe en costume.

⚠️ L’événement se déroulant en extérieur, les horaires sont susceptibles d’être modifiés ou l’animation annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Vous pouvez nous rejoindre sur instagram @artecole_danse_historique ou sur facebook Artécole pour tous

