Démonstrations et rassemblement sur l’autodrome Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse

Démonstrations et rassemblement sur l’autodrome Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf Haut-Rhin

Entrée libre sur l’autodrome. Roulage de 45 min à 11h, 14h et 15h.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Rendez-vous sur l’autodrome du musée !

Quelques rares voitures issues des collections du musée rouleront sur l’autodrome, pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles (sous réserve de météo favorable).

Les membres de l’association des amis du musée et ses partenaires, dont Soléa, viendront vous présenter leurs voitures d’exception.

La visite des expositions du musée – permanente et temporaires – demeure payante.

Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 Rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 89 33 23 21 https://www.musee-automobile.fr/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/dans-les-coulisses-du-musee-national-de-lautomobile-9317724 »}] Le Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf présente l’une des plus grandes collections de voitures au monde. Il s’étend sur plus de 20 000m2 et occupe les bâtiments d’une filature textile construite en 1880 et rachetée par les Frères Schlumpf en 1957. L’ensemble est classé au titre des Monuments historiques depuis 1979.

Le musée abrite plus de 600 véhicules de 1878 à nos jours, dont une cinquantaine est maintenue en état de marche.

Le musée contient différents espaces :

L’espace “Aventure automobile” retrace l’histoire de l’automobile de 1878 à nos jours, au travers de 243 voitures. Les 800 lampadaires, identiques à ceux du pont Alexandre III à Paris, ont été créés à la demande de Fritz Schlumpf.

L’espace “Course automobile” va vous transporter sur la ligne de départ avec des modèles sportifs emblématiques. L’immersion sera totale grâce au décor et aux bruitages.

L’espace “Chefs-d’œuvre” regroupe 80 des plus belles voitures des années 30. Vous pourrez admirer des deux prestigieuses Bugatti royales de type 41, dont le coupé Napoléon ayant appartenu à Ettore Bugatti.

L’Autodrome est un véritable théâtre de plein air composé de 3 anneaux et pouvant accueillir jusqu’à 4500 personnes dans les gradins. Des spectacles, animations et défilés de voitures sont régulièrement proposés. 30 voitures peuvent stationner sur le paddock non couvert et le clubhouse avec garage permet aux clubs et associations de collectionneurs de se regrouper. Tram 1 (arrêt Musée de l’Auto), parking.

