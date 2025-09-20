Démonstrations initiations à la boule de fort Société la Cure Saumur

Démonstrations initiations à la boule de fort Société la Cure Saumur samedi 20 septembre 2025.

Démonstrations initiations à la boule de fort 20 et 21 septembre Société la Cure Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation historique, démonstration et initiation à la boule de fort.

Société la Cure Place Jeanne d’Arc 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241673176 http://www.societelacure.fr Association créée en 1872 qui propose la pratique de la Boule de fort, du billard français, des fléchettes et différent jeux de cartes. Parking sur la place de l’église

Journées européennes du patrimoine 2025

Société St Florent la Cure