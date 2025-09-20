Démonstrations par les imprimeurs Urdla – Centre international estampe & livre Villeurbanne

Démonstrations par les imprimeurs Urdla – Centre international estampe & livre Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstration du fonctionnement d’une presse lithographique centenaire par le lithographe de URDLA.

Urdla – Centre international estampe & livre 207, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 65 33 34 http://www.urdla.com https://fr-fr.facebook.com/pages/URDLA-Centre-international-estampe-livre/111870461170;https://twitter.com/uurdla En 1978, à l’initiative de Max Schoendorff, quelques artistes s’associèrent pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie lithographique lyonnaise désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses, pierres lithographiques centenaires), il fallut en définir l’usage. C’est au service de la création du moment que l’activité lithographique a repris vie. Aujourd’hui, une ancienne usine de 1000 m² abrite Urdla– Centre international estampe & livre. Il s’agit d’un centre d’art contemporain regroupant des ateliers d’impression (lithographie, taille-douce, taille d’épargne, typographie), une galerie et une librairie. L’association relie ainsi la sauvegarde d’un patrimoine, le soutien à la création contemporaine, et la diffusion de ses productions auprès des amateurs, collectionneurs et scolaires. Urdla sélectionne et invite une douzaine de plasticiens par an et leur offre la possibilité de pratiquer l’estampe originale lors de résidences. L’estampe – terme générique recouvrant tous les résultats d’un procédé d’impression — se caractérise par le tirage d’un nombre limité d’exemplaires numérotés et signés par l’artiste, destinés à la vente. « Originale », signifie que les artistes travaillent eux-mêmes à la fabrication des matrices, les techniciens effectuant ensuite les tirages. Métro ligne A, arrêt Flachet ; Bus 69, arrêt Flachet.

© Cécile Cayon