Démontagner BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Démontagner

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-10

Lecture musicale d’après la bande dessinée Démontagner de Maxim Cain : le quotidien d’un berger dans les Pyrénées ariégeoises, entre cloches, brume et humour. Par Coline Lubin et Kristen Annequin (Clak cie). Du 10 au 12 décembre 2026.

Présentation

D’après la bande dessinée de Maxim Cain (Actes Sud, 2025), cette lecture musicale, atmosphérique, tout public et tout terrain, plonge dans les pensées d’un berger au milieu de sa montagne — une réalité loin d’une vision fantasmée et romantique. On le suit dans un paysage escarpé, on partage son ressenti, ses pensées, son humour : les cloches des brebis, la brume qui joue avec les nerfs du gardien du troupeau. L’histoire se passe aujourd’hui, sur un territoire où se côtoient bergers et éleveurs, ours et touristes en tout genre. Démontagner, c’est un partage désacralisé et délicat du quotidien d’un berger qui nous ressemble.

Programme

Jeudi 10 décembre, 18h30 : médiathèque de Bagnères — durée 45 min

Vendredi 11 décembre, 20h30 : lieu surprise (commune de la CCHB) — durée 45 min

Samedi 12 décembre, 20h30 : lieu surprise (commune de la CCHB) — durée 45 min

Réservation très fortement conseillée auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères : (les lieux « surprises » des 11 et 12 décembre seront communiqués lors de la réservation) .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

A musical adaptation of Maxim Cain’s graphic novel *Démontagner*: the daily life of a shepherd in the Ariège Pyrenees, amid cowbells, mist, and humor. By Coline Lubin and Kristen Annequin (Clak cie). December 10–12, 2026.

L’événement Démontagner Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65