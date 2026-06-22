Démos Archéologie expérimentales Guebwiller

Guebwiller

Démos Archéologie expérimentales

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Céramique médiévale et verre soufflé découvrez des savoir-faire ancestraux en démonstration au Parc de la Neuenbourg !

Venez découvrir des métiers et techniques hérités du passé à travers des démonstrations vivantes et passionnantes tout au long de la journée !

Le tournage de la céramique médiévale avec Plume d’argile

Céramiste et archéologue, Delphine Casappa proposera une démonstration de tournage sur un tour portatif médiéval.

En parallèle de sa démarche artistique centrée sur l’impulsion vitale, elle mobilise ses compétences en archéologie pour restituer des objets anciens, faire revivre les techniques de fabrication du passé et transmettre les savoir-faire des civilisations anciennes.

De 10h à 12h et de 13h à 18h

Parc de la Neuenbourg

Accès libre

Le soufflage de verre avec Les Infondus

Avec Chloé Grevaz et François Dubois, plongez dans l’univers fascinant du verre soufflé, à la croisée de l’innovation artisanale et de l’expérimentation archéologique.

À travers leurs démonstrations, ils dévoileront les gestes, outils et techniques qui ont traversé les siècles, de l’Antiquité à nos jours.

De 10h à 12h chauffe du four et présentation de l’histoire du verre ainsi que des techniques de fabrication.

De 13h à 18h démonstrations de soufflage de verre.

Parc de la Neuenbourg

Accès libre

Une belle occasion d’observer des savoir-faire ancestraux en action et de mieux comprendre les gestes qui ont façonné notre patrimoine. 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

Medieval ceramics and glassblowing: discover age-old skills on show at the Parc de la Neuenbourg!

L’événement Démos Archéologie expérimentales Guebwiller a été mis à jour le 2026-06-22 par ComcomGuebwiller