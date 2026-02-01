Démystification de quelques IA et de leurs usages en éducation Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Démystification de quelques IA et de leurs usages en éducation Conférence

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24 20:00:00

2026-02-24

L’IA n’est pas une baguette magique, c’est un outil. Mais comment fonctionne cet outil que tout le monde utilise sans toujours le comprendre ?

Après un tour d’horizon historique et une vulgarisation des mécanismes d’apprentissage automatique (Machine Learning), nous plongerons dans le monde de l’enseignement, notamment du supérieur.

Entre tutorat intelligent, aide à la création de cours et transformation des méthodes d’évaluation, découvrez comment l’IA redéfinit les contours de la transmission du savoir au XXIe siècle.

Biographie Gregory SMITS est professeur en informatique. Il enseigne l’informatique (algorithmique, base de données, programmation et IA) à IMT Atlantique Brest, une école d’ingénieur généraliste. Il est également chercheur au Lab-STICC où il dirige une équipe spécialisée sur l’IA en éducation. .

