Den Der Hale • Yes Please! • HazyMetry SUPERSONIC Paris

DEN DER HALE (22h00)

(Experimental rock – Fat Cat Records – Malmo, SWE)

Den Der Hale est un groupe basé à Malmö qui décrit sa musique comme post-psychédélique, une fusion expérimentale de krautrock, de post-punk et de rock psychédélique, ancrée à la fois dans l’avant-garde des années 1960 et dans le post-rock contemporain saturé de drones. Leur premier album, Harsyra, sorti en 2021, a attiré l’attention par son intensité sans compromis et ses paysages sonores monumentaux.

Les 3 influences : Natural Snow Buildings, Swans, Godspeed You! Black Emperor

https://denderhale.bandcamp.com/

https://youtube.com/@denderhale5756?si=ER6_dv6z-KKaOwtZ

YES PLEASE!

(Infos à venir!)

HAZYMETRY (20h00)

(Prog rock – Paris, FR)

En suivant les traces des sentiers brumeux, là où la musique ne se contente plus d’être entendue, là où elle se respire, elle s’impose, elle submerge, vous trouverez Hazymetry résonnant de toute part. Entre rock expérimental et progressif, Le groupe façonne des univers musicaux où l’instabilité maintient une tension constante. Leur univers, profondément vibrant et introspectif, brouille les lignes entre réel et illusion.

Frissonnant, chaque silence devient une question suspendue. Planante, leur musique vous enveloppe et infiltre vos pores. C’est un transport sensoriel qui déstabilise vos repères et vous pousse à une autre forme de perception.

Portés par des influences comme Nirvana ou Radiohead, ils sculptent une matière sonore tantôt crue, tantôt éthérée, toujours intense. Hazymetry mêle mots et musique pour partager un flot d’émotions sans filtre avec le public. C’est une immersion synesthésique.

https://hazymetry.bandcamp.com/…/d-sert-just-breath…

Lundi 23 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… A Place To Bury Strangers, The Black Angels & Chelsea Wolfe

