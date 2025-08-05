Denez Prigent Crozon
Denez Prigent Crozon samedi 11 avril 2026.
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Début : 2026-04-11 20:30:00
DENEZ ILIZ TRO
Cette formule acoustique uniquement jouée dans les lieux les plus prestigieux de Bretagne, donne l’occasion pour l’artiste à la “voix d’or” de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration la Gwerz.
Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagné avec sobriété par trois instrumentistes virtuoses guitare, mandoneon, violon. Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable Diamant musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.
