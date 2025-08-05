Denez Prigent Crozon

Denez Prigent

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Denez Prigent

DENEZ ILIZ TRO

Cette formule acoustique uniquement jouée dans les lieux les plus prestigieux de Bretagne, donne l’occasion pour l’artiste à la “voix d’or” de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration la Gwerz.

Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagné avec sobriété par trois instrumentistes virtuoses guitare, mandoneon, violon. Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable Diamant musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.

QUAI OUEST MUSIQUES .

