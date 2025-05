Denez Prigent Festival Voce Humana – Église Saint-Jean du Baly Lannion, 25 mai 2025 17:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Denez Prigent Festival Voce Humana Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 17:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Est-il nécessaire de présenter Denez ?

Je ne vous ferai pas cet affront.

Cette année, nous avons la chance d’accueillir l’un des plus grands artistes du répertoire traditionnel celtique dans un programme

de musique sacrée. Dans l’un des lieux les plus prestigieux de Bretagne, le chanteur à la voix d’or revient à l’essence de son

art où, depuis plus de trente années, il puise l’essentiel de son inspiration la Gwerz. Accompagné de musiciens formidablement inspirés, il nous promet une soirée inoubliable, de celles qui marquent les oreilles et le cœur. .

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Denez Prigent Festival Voce Humana Lannion a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose