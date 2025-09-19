Denez Prigent Lanvellec
Denez Prigent
Salle Steredenn Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Voyage musical au cœur de la tradition bretonne.
Denez interprétera des Gwerziou tantôt à cappella, tantôt accompagné par des instrumentistes. .
Salle Steredenn Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 18 82
