Denez Prigent Lanvellec vendredi 19 septembre 2025.

Salle Steredenn Lanvellec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 20:30:00
Voyage musical au cœur de la tradition bretonne.
Denez interprétera des Gwerziou tantôt à cappella, tantôt accompagné par des instrumentistes.   .

Salle Steredenn Lanvellec 22420 Côtes-d'Armor Bretagne 

