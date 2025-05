Dengue Dengue Dengue + Caribombo – Live – Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 23 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:30 – 23:30

Gratuit : non 10 € Billetterie : helloasso.com

Dengue Dengue Dengue (DNGDNGDNG) – Live – Électronique, cumbia, reggaeton :Des rythmes électroniques puissants mêlés aux sonorités latino-américaines : le duo Dengue Dengue Dengue perfectionne cette formule depuis plus d’une décennie. Caribombo – Live – Tropical bass, global beats :Le producteur Caribombo se joint au plateau et célèbre la sortie de son nouvel album.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/dengue-dengue-dengue-caribombo-live/