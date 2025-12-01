Denise Bellon Médiathèque Edmond Rostand Paris
Denise Bellon Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 20 décembre 2025.
Dans le cadre de l’exposition Denise Bellon : un regard vagabond au musée d’art et d’histoire du judaïsme, l’historienne de l’art et conférencière Manon Roth vous propose de retracer le parcours exceptionnel de la photographe, de ses débuts dans le photoreportage à son intégration dans les mouvements surréalistes.
Conférence par Manon Roth à l’occasion de l’exposition du Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme
Le samedi 20 décembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-20T16:00:00+01:00
fin : 2025-12-20T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-20T15:00:00+02:00_2025-12-20T16:00:00+02:00
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand