Denise Bellon Médiathèque Edmond Rostand Paris

Dans le cadre de l’exposition Denise Bellon : un regard vagabond au musée d’art et d’histoire du judaïsme, l’historienne de l’art et conférencière Manon Roth vous propose de retracer le parcours exceptionnel de la photographe, de ses débuts dans le photoreportage à son intégration dans les mouvements surréalistes.

Conférence par Manon Roth à l’occasion de l’exposition du Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme

Le samedi 20 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand